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Меняйло готов помочь в получении средств на оснащение туберкулезного диспансера на Алтае

Сибирь
11 августа, 12:15 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 11, августа. /ТАСС

Сейчас учреждение в Алтайском крае строится за счет регионального бюджета

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БАРНАУЛ, 11 августа. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло пообещал посодействовать Алтайскому краю в получении средств из федерального бюджета на оснащение медицинским оборудованием противотуберкулезного диспансера, который строится в регионе за счет краевого бюджета.

Как пояснили в Минздраве Алтайского края, на оснащение противотуберкулезного диспансера медицинским оборудованием необходимо 486 млн рублей. В строительство основного корпуса уже вложены 764 млн рублей, на сегодня заключен контракт на строительно-монтажные работы на 829 млн рублей.

"Я готов подключиться к этому вопросу (оснащения - прим. ТАСС) через Минздрав, если вы подготовите соответствующие документы с обоснованием и сроками: когда и что вы сделаете, и что дополнительные средства из федерального бюджета нужны только на оборудование", - сказал Меняйло губернатору региона Александру Карлину в рамках рабочей поездки в город Барнаул.

Полпред отметил, что ранее вопрос о финансировании на оснащение медучреждения поднимался и в Хакасии, где провели капремонт и построили корпуса больниц, которые стояли два года. Полпредство подключилось к его решению, и в этом году медучреждению на оснащение было выделено 380 млн рублей, а в 2018-м - 600 млн на медоборудование.

"Первый пусковой корпус готов на 75-80% по оценке специалистов, мы изыскиваем и найдем средства, чтобы строймонтажные работы <...> выполнить за счет краевого бюджета и довести строительную готовность до 100% к концу следующего года", - сказал Карлин.

Как сообщалось ранее, строительство нового здания краевого противотуберкулезного диспансера в регионе началось около трех лет назад. Реализация проекта проходит в два этапа - запланировано строительство двух пусковых комплексов по 250 коек каждый. Комплексы строятся в городе Новоалтайске - городе-спутнике краевой столицы Барнаула.

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