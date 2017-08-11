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Осужденный за растрату экс-глава района в Омской области выплатит 4,6 млн рублей

Сибирь
11 августа, 14:04 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

В январе 2017 года чиновника приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года

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ОМСК, 11 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский суд обязал бывшего главу Тевризского района Омской области Вячеслава Тарасова, который ранее был осужден за растрату с использованием служебного положения, выплатить нанесенный бюджету ущерб в размере 4,6 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу ТАСС помощник прокурора области Татьяна Булихова.

"Глава района своими незаконными действиями нанес ущерб в размере более 7 млн рублей, из которого выплатил только 2 млн 750 тыс. рублей. Оставшуюся сумму прокурор Тевризского района взыскал с чиновника через суд", - уточнила Булихова.

Она рассказала, что Тарасов в 2012 году при проведении торгов на ремонт дороги в районе обеспечил победу компании ООО "Каскад". Сумма контракта составила более 15 млн рублей, но при этом сами ремонтные работы провело государственное предприятие "Тевризское ДРСУ", которой "Каскад" заплатил около 8 млн рублей. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 7 млн рублей.

В январе 2017 года омский суд признал чиновника виновным по статье УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения, в особо крупном размере" и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также лишил его права в течение 2,5 лет занимать руководящие должности. Своей вины Тарасов не признал.

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