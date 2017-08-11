Томский политех и РКК "Энергия" создали первый в регионе аэрокосмический класс

ТАСС, 11 августа. Первый аэрокосмический класс, созданный на базе Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с ракетно-космической корпорацией "Энергия", начнет свою работу в сентябре этого года, сообщили в пятницу в пресс-службе вуза. Программа обучения нацелена на подготовку специалистов для космической отрасли.

"Первый в Томске аэрокосмический класс откроется в Лицее при ТПУ в сентябре. Обучение в профильном классе нацелено на подготовку перспективного кадрового резерва для предприятий ракетно-космической отрасли. Школьники будут не только углубленно изучать физику и математику, но также заниматься проектированием, конструированием, расчетом характеристик полета космических аппаратов", - говорится в сообщении.

Как утонили ТАСС в пресс-службе ТПУ, сейчас в класс зачислены 28 человек. "Для зачисления в аэрокосмический класс кандидат должен был успешно пройти тестирование по профильным предметам - физике, математике и русскому языку", - сказали в вузе.

Выпускники класса с лучшими показателями смогут получить направления на бюджетные места в ТПУ, а затем продолжить учиться в новой магистратуре "Технологии космического материаловедения" и одновременно с этим приступить к работе в РКК "Энергия".

РКК "Энергия" - ведущее предприятие ракетно-космической отрасли промышленности, головная организация по пилотируемым космическим системам. Корпорация ведет работы по созданию средств выведения и межорбитальной транспортировки, высокотехнологичных систем различного назначения для использования в некосмических сферах.