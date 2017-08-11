Томский политех и РКК "Энергия" создали первый в регионе аэрокосмический класс

"Фенербахче" ведет переговоры с "Зенитом" об аренде футболиста ЖулианоСпорт 11 августа, 15:44
Тренер: выход Лысенко в финал чемпионата мира в прыжках в высоту является большим успехомСпорт 11 августа, 15:41
В ночь на воскресенье в Москве можно будет увидеть звездопад ПерсеидыКосмос 11 августа, 15:30
Пропавший экипаж Леваневского будут искать у берегов АляскиОбщество 11 августа, 15:29
День Военно-воздушных сил РФ. ДосьеБиографии и справки 11 августа, 15:25
Более 1,3 тыс. сотрудников МЧС будут патрулировать места отдыха в Москве из-за жарыМосква 11 августа, 15:17
Выступление Сергея Лаврова на форуме "Территория смыслов на Клязьме". ВидеотрансляцияПолитика 11 августа, 15:00
Выгодный рибейт: как десять регионов планируют стать центрами развития киноиндустрии в РФКультура 11 августа, 14:57
Аэропорты Татарстана за 6 месяцев увеличили пассажиропоток на 41%Транспорт 11 августа, 14:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 11 августа. Первый аэрокосмический класс, созданный на базе Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с ракетно-космической корпорацией "Энергия", начнет свою работу в сентябре этого года, сообщили в пятницу в пресс-службе вуза. Программа обучения нацелена на подготовку специалистов для космической отрасли.
"Первый в Томске аэрокосмический класс откроется в Лицее при ТПУ в сентябре. Обучение в профильном классе нацелено на подготовку перспективного кадрового резерва для предприятий ракетно-космической отрасли. Школьники будут не только углубленно изучать физику и математику, но также заниматься проектированием, конструированием, расчетом характеристик полета космических аппаратов", - говорится в сообщении.
Как утонили ТАСС в пресс-службе ТПУ, сейчас в класс зачислены 28 человек. "Для зачисления в аэрокосмический класс кандидат должен был успешно пройти тестирование по профильным предметам - физике, математике и русскому языку", - сказали в вузе.
Выпускники класса с лучшими показателями смогут получить направления на бюджетные места в ТПУ, а затем продолжить учиться в новой магистратуре "Технологии космического материаловедения" и одновременно с этим приступить к работе в РКК "Энергия".
РКК "Энергия" - ведущее предприятие ракетно-космической отрасли промышленности, головная организация по пилотируемым космическим системам. Корпорация ведет работы по созданию средств выведения и межорбитальной транспортировки, высокотехнологичных систем различного назначения для использования в некосмических сферах.