СК выясняет обстоятельства пожара на нефтехранилище в Иркутской области

ИРКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области выясняют обстоятельства возгорания одного из резервуаров с нефтью на предприятии в городе Усть-Кут Иркутской области, в результате которого пострадали трое рабочих. Об этом сообщили в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Иркутской области проводится… проверка по факту пожара на промышленной территории АО "Иркутскнефтепродукт" в городе Уть-Кут, в результате которого серьезно пострадали три человека", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, двое пострадавших получили многочисленные ожоги и находятся в тяжелом состоянии. Решается вопрос об их транспортировке санавиацией в региональное медицинское учреждение.

"Следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также устанавливаются причины пожара", - отметили в СУ СК.

По данным регионального ГУ МЧС, информация о возгорании резервуара с остатками топлива поступила на пульт спасателей около 10 часов утра (05:00 мск). Была угроза распространения пламени на соседние хранилища топлива. Пожар был потушен в течение часа.