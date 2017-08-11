Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК выясняет обстоятельства пожара на нефтехранилище в Иркутской области

Сибирь
11 августа, 14:49 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 11, августа. /ТАСС

В результате ЧП в городе Усть-Кут пострадали трое рабочих

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области выясняют обстоятельства возгорания одного из резервуаров с нефтью на предприятии в городе Усть-Кут Иркутской области, в результате которого пострадали трое рабочих. Об этом сообщили в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Иркутской области проводится… проверка по факту пожара на промышленной территории АО "Иркутскнефтепродукт" в городе Уть-Кут, в результате которого серьезно пострадали три человека", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, двое пострадавших получили многочисленные ожоги и находятся в тяжелом состоянии. Решается вопрос об их транспортировке санавиацией в региональное медицинское учреждение.

"Следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также устанавливаются причины пожара", - отметили в СУ СК.

По данным регионального ГУ МЧС, информация о возгорании резервуара с остатками топлива поступила на пульт спасателей около 10 часов утра (05:00 мск). Была угроза распространения пламени на соседние хранилища топлива. Пожар был потушен в течение часа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США строят оперативный центр на украинской военной базе
2
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
3
В ДНР до конца года выпустят 100 автобусов марки "Донбасс"
4
Трамп заявил, что США подготовили военный ответ на действия КНДР
5
Чавушоглу: Турция не поддерживает антироссийские санкции
6
Под Волгоградом откроется завод по переработке рыбы за 70 млн рублей
7
Захарченко заявил, что Малороссии не будет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама