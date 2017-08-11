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В двух населенных пунктах Омской области введен карантин по бешенству

Сибирь
11 августа, 15:28 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

В деревне Крутые Луки и в селе Самсоново лисицы напали на собак, которые их загрызли

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ОМСК, 11 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Карантин по бешенству введен в двух населенных пунктах Омской области, где больные лисицы напали на собак. Об этом сообщил в пятницу ТАСС начальник Главного управления ветеринарии региона Владимир Плащенко.

"Карантин введен указом губернатора в деревне Крутые Луки Калачинского района и селе Самсоново Тарского района до 7 октября 2017 года", - уточнил Плащенко.

По его словам, в этих населенных пунктах лисицы напали на собак, которые их загрызли. Анализ показал, что у диких животных бешенство. В деревнях теперь запрещена торговля домашними животным и их вывоз за пределы населенных пунктов. Все собаки были привиты от бешенства, за ними ведется наблюдение.

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