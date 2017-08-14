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Суд в Новосибирске продлил до ноября домашний арест бывшим вице-губернаторам Кузбасса

Сибирь
14 августа, 6:50 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 14, августа. /ТАСС

Экс-чиновники обвиняются по делу о вымогательстве 51% акций кузбасского АО "Разрез "Инской"

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НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска продлил до 13 ноября домашний арест вице-губернаторам Кемеровской области Александру Данильченко и Алексею Иванову, а также другим обвиняемым по делу о вымогательстве 51% акций кузбасского АО "Разрез "Инской" стоимостью не менее 1 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в суде.

"Срок содержания под домашним арестом продлен до 13 ноября", - сказал собеседник агентства.

В качестве обвиняемых по делу проходят кузбасский бизнесмен Александр Щукин, его доверенное лицо Геннадий Вернигор, замруководителя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по региону Сергей Крюков, вице-губернаторы Кемеровской области Алексей Иванов и Александр Данильченко, экс-сотрудник СУ СК РФ по Кемеровской области Артемий Шевелев. Они находятся под домашним арестом с ноября 2016 года.

Также в качестве обвиняемого в деле фигурирует бывший руководитель СУ СК РФ по Кемеровской области Сергей Калинкин. Он находится под арестом, ранее суд продлил ему срок содержания под стражей также до 13 ноября.

Как пояснили ТАСС в суде, сторона обвинения планирует допросить в качестве свидетеля в ходе судебного процесса губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Это связано с документами, которые обнаружили следователи у Калинкина в ходе обысков.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту вымогательства по предварительному сговору 51% акций АО "Разрез "Инской" у Антона Цыганкова в ноябре 2016 года. Всем фигурантам дела предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Калинкин также обвиняется в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

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