Верховный суд Бурятии не удовлетворил жалобу Мархаева, не прошедшего муниципальный фильтр

УЛАН-УДЭ, 14 августа. /ТАСС/. Верховный суд Бурятии не удовлетворил жалобу Вячеслава Мархаева на решение республиканской избирательной комиссии об отказе в регистрации на выборы главы региона, сообщили в понедельник в пресс-службе Бурятского регионального отделения (БРО) КПРФ.

"Суд оставил жалобу Мархаева без удовлетворения", - сказали в пресс-службе, добавив, что это решение Верховного суда Бурятии будет обжаловано в Верховном суде РФ.

Член Совета Федерации, первый секретарь комитета Бурятского регионального отделения КПРФ Мархаев не был зарегистрирован на выборах главы региона из-за нехватки подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Ранее он обжаловал решение республиканского избиркома в ЦИК РФ, однако центризбирком не удовлетворил его жалобу.

Мархаев сдал в избирком 226 подписей, 32 из них принадлежат депутатам муниципальных районов и городских округов. Две подписи были признаны недействительными, так как подписанты утратили статус депутата. Еще три автографа не засчитали, так как их авторы ранее уже подписались за врио главы республики Алексея Цыденова.

Ранее избирком Бурятии зарегистрировал в качестве кандидатов на пост главы республики представителей трех партий - врио главы Бурятии Алексея Цыденова ("Единая Россия"), члена партии "Коммунисты России" Батодалая Багдаева и лидера Бурятского регионального отделения ЛДПР Сергея Дороша. Выборы главы Бурятии пройдут в единый день голосования 10 сентября.