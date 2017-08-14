Суд в Новосибирске рассмотрит дело о банкротстве ремонтного завода Минобороны РФ

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит дело о банкротстве новосибирского "15 Центрального авторемонтного завода" (15 ЦАРЗ), принадлежащего Минобороны РФ. Первое заседание состоится в сентябре, говорится в документах суда.

"Принять к производству заявление ООО "Коммерция и Консалтинг" о признании банкротом должника - АО "15 Центральный автомобильный ремонтный завод", возбудить производство по делу. Назначить рассмотрение обоснованности заявления кредитора на 11 сентября 2017 года", - говорится в документах.

Согласно материалам, московская компания "Коммерция и консалтинг" подала заявление о банкротстве предприятия в июне 2017 года в связи с наличием у него задолженности в 6,5 млн рублей. Первоначально заявление было оставлено без движения, однако после предоставления дополнительных материалов принято к производству.

По данным сайта госзакупок, "Коммерция и консалтинг" получила от 15 ЦАРЗ ряд контрактов на поставку шин для автомобилей "КамАЗ", КрАЗ и "Урал" на сумму около 12 млн рублей.

Новосибирский 15-й ЦАРЗ основан в 1929 году. В настоящее время входит в ОАО "Спецремонт", учрежденное Минобороны РФ, и является одним из крупнейших подобных предприятий в стране. Специализируется на работе с тяжелыми грузовиками, бронетранспортерами и др.