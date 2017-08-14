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Отключение электричества не вызвало нарушений на предприятиях в Хакасии

Сибирь
14 августа, 9:49 UTC+3 ТАСС

Без электроснабжения оставались около 25 тыс. человек

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 августа. Отключение электричества, затронувшее в понедельник около 25 тыс. жителей Хакасии и ряд местных предприятий, не вызвало технологических нарушений. Об этом в понедельник сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

Сбой произошел в 11:16 (7:16 мск) на подстанции "Абакан-районная" при выводе в ремонт трансформатора.

"Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей (около 25 тыс. человек) и предприятий местной промышленности. <...> В 07:47 (мск) всем потребителям подано напряжение. Информация о нарушении технологических процессов на промышленных предприятиях не поступала", - отметили в Минэнерго.

В Хакасии расположены несколько крупных предприятий металлургической и угольной промышленности.

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