Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за выходные снизилась на 17 тыс. га

УЛАН-УДЭ, 14 августа. /ТАСС/. Обстановка с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке стабилизируется: их площадь за выходные сократилась со 115 тыс. до 98 тыс. га. Об этом сообщили в понедельник в федеральной Авиалесоохране.

"На территории Росси действует 97 лесных пожаров на площади 98,3 тыс. га. Большая часть - порядка 69 тыс. га - приходится на Республику Саха (Якутия), более 16,2 тыс. га лесов горит в Красноярском крае, около 12,1 тыс. га - в Иркутской области, около 1 тыс. га - в Бурятии", - уточнили в ведомстве, добавив, что небольшие очаги зафиксированы также на Сахалине и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Тушением лесных пожаров в России занимаются 2,25 тыс. человек, в распоряжении которых 325 единиц техники и 19 воздушных судов. В Якутии, Бурятии и одном районе Красноярского края действует режим ЧС, в 44 регионах - особый противопожарный режим.

Ситуация в Якутии

Площадь лесных пожаров в Якутии за минувшие выходные уменьшилась с 75,7 тыс. га до 69,6 тыс. га, было ликвидировано семь очагов на площади почти 9 тыс. га, в том числе крупный очаг в Вилюйском районе. Вместе с тем, по данным департамента по лесным отношениям республики, в труднодоступной местности региона, на ненаселенных землях, действует 66 пожаров грозового происхождения на общей площади 769,1 тыс. га - они не тушатся, так как не угрожают населенным пунктам или объектам экономики. "Всего в тушении лесных пожаров в Якутии принимают участие 689 человек. Задействовано 42 единицы тяжелой и лесопожарной техники", - добавили в департаменте.

Лесные пожары в Сибири

В Красноярском крае, как сообщили в региональном Лесопожарном центре, угрозы населенным пунктам нет, со стихией борются свыше 300 человек, 20 из них тушат возгорание в заповеднике "Тунгусский". "В зоне контроля в Эвенкийском районе на удаленном расстоянии действует 41 пожар на общей площади 177 тыс. га. Все очаги возгораний региональная диспетчерская служба контролирует посредством космического мониторинга. По предварительным данным, прогнозируемые затраты на тушение этих пожаров превысят возможный вред, который может быть ими причинен", - отметили в ведомстве.

В Иркутской области, по данным пресс-службы регионального правительства, в локализованное состояние на утро 14 августа перешло шесть пожаров, в том числе на территории военного лесничества и в "Заповедном Прибайкалье". Действующими остаются 27 пожаров на 5,4 тыс. га. "В зоне постоянного космического наблюдения находится 30 возгораний.

В Бурятии проводятся работы по тушению 17 очагов на площади менее 1 тыс. га, из них четыре пожара локализовано, 13 продолжает действовать. "За сутки сотрудниками лесной охраны ликвидировано 10 лесных пожаров на площади более 320 га, - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. - В Забайкальском нацпарке один из очагов локализован на площади 1,5 га, еще один очаг ликвидирован, и три очага возгорания продолжают действовать. В Джергинском заповеднике лесной пожар ликвидирован, в Баргузинском заповеднике очаг локализован".

Всего к тушению лесных пожаров в Бурятии привлечено более 540 человек, задействовано 85 единиц тяжелой и лесопожарной техники, а также вертолет Ми-8 и самолет Бе-200. "На севере Бурятии под наблюдением находятся три термоточки в зоне контроля, общая площадь на данный момент менее 2 тыс. га", - добавили в ведомстве.