Семь солнечных электростанций поставили чабанам в Туве

ТАСС, 14 августа. Семь чабанов Тувы получили солнечные электростанции за лучшие результаты в сельском хозяйстве региона, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства республики.

"Представьте себе, сколько нужно вложить сил и труда, чтобы получить стопроцентный приплод скота. Такие передовики у нас есть. За усердие мы подарили им солнечные электростанции стоимостью 160 тыс. рублей", - цитирует пресс-служба главу республики Шолбана Кара-оола. По его словам, станции получили чабаны, показавшие лучшие результаты по скотоводству.

Тува имеет развитое скотоводство, большая часть стад и отар находится на пастбищах, расположенных далеко от крупных населенных пунктов. На большинстве чабанских стоянках электричество получают с помощью дизельных или бензиновых генераторов. Для их работы требуется большое количество дорогостоящего топлива.

Первую солнечную электростанцию установили на чабанской стоянке Чинге-Даг в Туве в конце прошлого года. Ее мощность 3 кВт, что достаточно для нужд животноводческой стоянки.

Ранее министр топлива и энергетики Тувы Роман Кажин-оол сообщил ТАСС, что в регионе будет запущено собственное производство солнечных панелей. По данным властей, республика благоприятна для развития солнечной энергетики - в Туве около 300 солнечных дней в году.