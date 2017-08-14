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Между Забайкальем и приграничными районами Монголии могут запустить автосообщение

Сибирь
14 августа, 11:19 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 14, августа. /ТАСС

На этой неделе компании перевозчиков двух стран планируют провести двусторонние встречи для решения технических вопросов открытия нерегулярных автомобильных перевозок по маршруту Чита - Чойбалсан

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ЧИТА, 14 августа. /ТАСС/. Власти Забайкалья и приграничных районов Монголии запустят международное автомобильное сообщение, сказала в понедельник журналистам пресс-секретарь Министерства территориального развития Забайкальского края Любовь Литвинова.

"Намечен ряд мероприятий, направленных на открытие пассажирских перевозок по маршруту Чита - город Чойбалсан и определен порядок взаимодействия. Так, на этой неделе компании перевозчиков двух стран планируют провести двусторонние встречи для решения технических вопросов открытия нерегулярных автомобильных перевозок по указанному маршруту", - пояснил министр территориального развития края Виктор Паздников.

Договоренность была достигнута во время визита делегации министерства в Монголию. Делегация провела переговоры с руководством Хэнтийского и Восточного аймаков (провинций) соседней страны. Обсуждались вопросы взаимодействия в образовании, культуре, туризме и транспорте.

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