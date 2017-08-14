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Все погорельцы из Черемушек в Бурятии получили помощь из федерального бюджета

Сибирь
14 августа, 12:13 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 14, августа. /ТАСС

Стройка в поселке, начавшаяся в июне, сейчас идет полным ходом

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© Александр Колбасов/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 14 августа. /ТАСС/. Все жители поселка Черемушки в Бурятии, пострадавшие в результате пожара в конце апреля, получили помощь из федерального бюджета. Об этом сообщили в понедельник в правительстве республики.

"За счет средств федерального бюджета единовременную материальную помощь получили 40 человек, компенсацию за полностью утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей получили 29 человек, еще одному гражданину, получившему легкий вред здоровью, было выплачено 200 тысяч рублей", - уточнили в пресс-службе регионального кабмина.

Сейчас на особом контроле Главного управления МЧС России по Бурятии вопрос по строительству домов погорельцам и выплатам для приобретения готового жилья. Из 20 семей строить дома пожелали 16, еще четыре будут приобретать недвижимость.

Стройка в Черемушках, начавшаяся в июне, сейчас идет полным ходом. "Уже возведены стены и крыши, завершены кладка печей и установка окон, сейчас по плану - отделочные работы, утепление и обшивка наружных стен", - уточнили в пресс-службе. Временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов ранее пообещал, что до 1 сентября все пострадавшие справят новоселье.

Пожар в селе Черемушки Прибайкальского района Бурятии произошел вечером 28 апреля. Из-за штормового ветра и высокой температуры воздуха пожар, начавшийся со стороны болота возле населенного пункта, мгновенно перекинулся на дома. В результате от огня пострадали 28 строений, в том числе 20 домов. Пожарные подразделения боролись со стихией несколько часов, для тушения пожара была задействована авиация МЧС России. Огнеборцам удалось отстоять более 30 домов.

В первые дни после пожара на помощь пострадавшим по расчистке территории отправились спасатели, представители республиканской подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), неравнодушные жители Бурятии, общественники. Была произведена полная рекультивация земель, в течение двух месяцев вывезено свыше 1,1 тыс. тонн мусора, для помощи погорельцам жители республики и организации организовали сбор пожертвований.

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