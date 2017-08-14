Житель Томска задержан при подготовке к кражам денег со счетов жителей США

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ТАСС, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники регионального управления ФСБ задержали жителя Томска по подозрению в подготовке к хищениям денег со счетов жителей США при помощи фальшивых банковских карт, сведения о которых ему должны были передавать американские подельники. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в силовых структурах региона.
"Сотрудниками УФСБ России по Томской области выявлена и пресечена на стадии приготовления противоправная деятельность члена транснациональной группы, причастной к хищению денежных средств с банковских счетов иностранных граждан", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, 31-летний житель Томска подозревается в том, что приобрел специальное оборудование для изготовления поддельных банковских карт и заготовки для них. По версии силовиков, он планировал подделывать карты граждан США и снимать деньги в банкоматах Томска. Данные о банковских картах, копии которых планировал изготовить, он получал от подельников - хакеров из Америки. Реализовать замысел мужчина не успел - его задержали сотрудники ФСБ.
По словам собеседника, следственным управлением УФСБ России по Томской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.1 ст.187 УК РФ "Приготовление к неправомерному обороту средств платежей".Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
В региональном управлении ФСБ от комментариев отказались.