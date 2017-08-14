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Участок степи Кузнецкой котловины в Кемеровской области сделали природным заказником

Сибирь
14 августа, 12:46 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 14, августа. /ТАСС

Статус охраняемой территории вводит запрет на добычу полезных ископаемых и размещение отходов производства в заказнике

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КЕМЕРОВО, 14 августа. /ТАСС/. Единственный сохранившийся участок степной зоны Кузнецкой котловины в Кемеровской области, вокруг которого ведется активная добыча угля, стал особо охраняемой природной территорией (ООПТ) "Бачатские сопки", сообщил ТАСС координатор проекта ПРООН-ГЭФ по региону, доктор биологических наук Юрий Манаков.

Кузнецкая котловина расположена на юге Западной Сибири, здесь находится Кузнецкий угольный бассейн (отсюда второе название региона - Кузбасс). До развития углепрома Бачатские сопки представляли собой небольшой степной хребет протяженностью около 22-24 км, в настоящее время от него осталось 2-3 км. "Это последний крупный, целостный степной участок в Кузнецкой котловине, ему присвоен статус ООПТ регионального значения", - сказал Манаков.

Площадь природного заказника "Бачатские сопки" - 709 га. По словам Манакова, здесь представлены полтора десятка краснокнижных видов растений и насекомых. "Эта территория служит генетическим банком степных растений и является тем участком, с которого можно получить семенной материал для реставрации степи на породных отвалах (то есть для восстановления первоначального растительного покрова, существовавшего до нарушения - прим. ТАСС)", - добавил он.

Статус охраняемой территории ограничивает хозяйственную деятельность в заказнике, в частности, вводит запрет на добычу полезных ископаемых и размещение отходов производства. Манаков уточнил, что этот проект реализован по программе развития ООН, Глобального экологического фонда и Минприроды России, по которой Кузбасс работает с 2013 года.

Всего в Кемеровской области 22 ООПТ (с учетом вновь созданной), они занимают более 15% от общей площади региона, из них три - федерального значения (заповедник "Кузнецкий Алатау", Шорский национальный парк и памятник природы "Липовый остров"). Еще 18 территорий имеют статус региональных - 14 природных заказников и четыре памятника природы. Также в области в 2015 году создали первую и единственную ООПТ местного значения - участок бора в центре Кемерово.

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