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Инвестор готов возобновить проект метро на месте Гусинобродского рынка в Новосибирске

Сибирь
14 августа, 13:07 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 14, августа. /ТАСС

Планируется, что метродепо представит собой полноценный транспортно-пересадочный узел с остановками наземного транспорта, трамваев, перехватывающей парковкой

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НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска нашла инвестора для подготовки проекта метродепо на месте Гусинобродского вещевого рынка, который был заморожен из-за отсутствия финансирования несколько лет назад. Об этом в понедельник журналистам начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов.

"Определен частный инвестор, готовый запроектировать метродепо. Сегодня есть проект станций, есть проект тоннелей, есть проект эстакады,... соединяющей станцию с будущим метродепо, но нет проекта самого метродепо", - сказал Дронов, отметив, что работа находится в стадии предпроектной подготовки.

По его словам, власти договорились с проектировщиком о том, чтобы депо представляло собой полноценный транспортно-пересадочный узел с остановками наземного транспорта, трамваев, перехватывающей парковкой. Кто выступит инвестором проекта, Дронов не уточнил. Стоимость такого транспортного узла мэрия Новосибирска ранее оценивала в 2,5 млрд рублей.

Метродепо "Волочаевское" должно завершить Дзержинскую линию Новосибирского метрополитена. Проект метродепо и двух станций Дзержинской линии - Гусинобродской и Молодежной - несколько лет назад был заморожен в связи с отсутствием средств на реализацию. Сроков его возобновления не называлось. В 2015 году оценочная стоимость проекта составляла 10-12 млрд рублей.

Предполагается, что транспортный узел должен разгрузить Гусинобродское шоссе и улицу Никитина - один из самых тяжелых въездов в город - и повысить транспортную доступность этой территории, в частности, активно застраиваемого жилмассива "Плющихинский", где с 2005 года группа компаний "Дискус" построила более 70 многоэтажных жилых домов.

Гусинобродский вещевой рынок, известный как "сибирский Черкизон", занимает площадь около 35 гектаров. Он был основан в 1970-х годах, быстро превратился в крупнейший в Сибири и стал крупным объектом теневого бизнеса. Местные власти предпринимали попытки ликвидировать рынок с 2012 года, закрытие неоднократно переносилось. С 1 октября 2015 года, несмотря на протесты части предпринимателей, которые не успели покинуть рынок, он был закрыт.

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