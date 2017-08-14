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Цыденов: лоукостер "Победа" откроет рейсы в Улан-Удэ осенью и продолжит летать в 2018 г.

Сибирь
14 августа, 13:47 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 14, августа. /ТАСС

Врио главы республики Бурятии опроверг распространенную ранее в ряде СМИ информацию о том, что приостановивший продажу билетов лоукостер будет летать лишь в 2017 году

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УЛАН-УДЭ, 14 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" начнет осуществлять пассажирские перевозки между Москвой и Улан-Удэ с конца сентября и продолжит рейсы в 2018 году. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Бурятии со ссылкой на врио главы республики Алексея Цыденова, опровергнувшего распространенную ранее в ряде СМИ информацию о том, что приостановивший продажу билетов лоукостер будет летать лишь в 2017 году.

"Победа" будет летать. Сейчас продажа билетов приостановлена из-за того, что уточняется расписание по времени вылета и прилета, не более того. В ближайшее время будет уточнено расписание и продажа откроется", - сказал Цыденов.

Лоукостер начнет полеты по маршруту Москва - Улан-Удэ 30 сентября, из Улан-Удэ в Москву - 1 октября. Продажа билетов на рейсы началась в июле по цене от 4999 рублей в одну сторону. Пока из столицы РФ в столицу Бурятии и обратно летают две авиакомпании, цена билета на осенний период начинается от 15-16 тыс. рублей в одну сторону.

Ранее о поддержке авиакомпании журналистам сообщал первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих. В конце июля на совещании в Улан-Удэ с участием вице-премьера РФ Аркадия Дворковича он подчеркнул, что Минтранс России будет стимулировать "Победу" и поддерживает республику в том, чтобы авиакомпания заходила и оставалась в регионе: с тем, что дать возможность жителям республики летать дешевле.

"Победа" - первый российский лоукостер. Перевозчик осуществляет полеты по 37 направлениям, в том числе по 11 международным - в Германию, Кипр, Италию, Австрию, Армению, Грузию и Азербайджан. Пассажиропоток "Победы" в 2016 году превысил 4,3 млн пассажиров, что на 38,7% больше, чем в 2015 году. Парк авиакомпании состоит из 12 самолетов Boeing 737-800.

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