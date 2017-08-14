Мэрия Новосибирска планирует построить семь транспортных узлов на въездах в город

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Семь транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), оборудованных перехватывающими парковками, планируется построить на въездах в Новосибирск. Один из узлов, призванных разгрузить центральные магистрали, будет сдан в 2018 году, сообщил в понедельник журналистам начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов.

"Всего концепция предусматривает строительство семи ТПУ. Они будут располагаться на въездах в город", - сказал Дронов.

Он уточнил, что строительство ТПУ планируется осуществлять за счет средств частных инвесторов. На станции метро "Речной вокзал" возле набережной реки Обь строительство уже началось, рассказал журналистам директор компании "Строймастер", выступающей заказчиком работ, Валерий Мазуров.

Оно предусматривает организацию пересадочного терминала, который задействует остановки наземного транспорта, станцию метро "Речной вокзал" и перехватывающую парковку на 108 мест. Также планируется обустроить залы ожидания, зоны с кафе и магазинами, надземный пешеходный переход над улицей Большевистская. Строительство завершится в 2018 году, отметил Мазуров, оценив проект в несколько сотен миллионов рублей.

Станция метро "Речной вокзал" - один из крупнейших и самых загруженных транспортных узлов Новосибирска. Он соединяет центр города с южными районами - Первомайским, Советским и частью Октябрьского, а также городом-спутником Новосибирска Бердском, где проживают около 100 тыс. человек.