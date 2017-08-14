Музей Леонида Брежнева откроют в воинской части под Читой, где он служил танкистом

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ЧИТА, 14 августа. /ТАСС/. Музей, посвященный генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, создадут в воинской части в пригороде Читы, где он был курсантом и политруком танковой роты. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба краевого комитета КПРФ.
"В воинской части в поселке Песчанка военнослужащие создают музей, посвященный Леониду Ильичу Брежневу. На данный момент организаторы собирают экспонаты и оборудуют место для экспозиции", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, члены КПРФ уже пополнили коллекцию будущего музея, передав организаторам копии Знамени Победы и флага СССР.
Главным экспонатом станет бюст Брежнева. Скульптуру отреставрируют и установят на постамент возле штаба полка.
Леонид Брежнев - председатель президиума Верховного Совета СССР в 1960-1964 и 1977-1982 годах, первый секретарь ЦК КПСС в 1964-1966 годах, генеральный секретарь ЦК КПСС с 1966 по 1982 год. В 1935-1936 годах Брежнев проходил военную службу в танковой части Забайкальского военного округа. В апреле 1978 во время поездки по городам Сибири и Дальнего Востока он побывал в Чите и Песчанке.