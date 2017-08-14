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Иркутские власти помогут жителям сгоревшей Бубновки определиться с новым жильем

Сибирь
14 августа, 15:06 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 14, августа. /ТАСС

Жителям предоставлено на выбор более 450 помещений для переезда

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ИРКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области помогут жителям деревни Бубновка, пострадавшей из-за весенних пожаров, определиться с новым жильем, а также оформить документы на его покупку, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Нужно по возможности организовать для погорельцев своеобразную ярмарку недвижимости, где люди могли бы наглядно познакомиться со всеми предполагаемыми местами, где они могут приобрести жилье. Мы предоставили на выбор более 450 помещений для переезда. Людям необходимо рассказать о населенных пунктах, где находятся приобретаемые квартиры. Помочь с оформлением документов", - цитирует пресс-служба и. о. первого заместителя председателя правительства региона Руслана Болотова.

Как отметили в правительстве, для консультации жителей в Бубновку приедут специалисты из Министерств строительства и дорожного хозяйства, социального развития и управления по региональной политике Иркутской области.

По данным властей, в настоящее время жителям Бубновки в связи с ликвидацией поселка после пожара передан 151 сертификат. Многие из их получателей первоначально высказали желание покинуть Киренский район. Еще порядка 50 документов предстоит выдать.

Пожар в иркутской Бубновке произошел 28 апреля. Тогда сгорела большая часть деревни, которую впоследствии было решено ликвидировать.

4 августа вопрос обеспечения жильем погорельцев в Иркутской области затронул на совещании в Бурятии президент РФ Владимир Путин. Он поручил заселить всех в срок до 30 сентября. Ранее полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло сообщил, что регионы Сибири, в которых сгорели десятки жилых домов во время крупных весенних пожаров, испытывают трудности с обеспечением жильем погорельцев и могут не уложиться в установленный срок.

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