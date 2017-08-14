Авиакомпания "Победа" может отказаться от рейсов в Улан-Удэ в 2018 году

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), в конце июля открывший продажу на рейсы из Москвы в Улан-Удэ, может прекратить выполнять полеты по этому маршруту, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией. 11 августа компания уже прекратила продажу билетов по этому направлению с вылетом после 1 января 2018 года.

По словам собеседника агентства, закрытие продаж билетов может быть связано с разногласиями между Минтрансом и "Победой". "Пока вопросы компании и ведомства не решатся, "Победа" не возобновит продажи. Сам по себе рейс лоукостера в Улан-Удэ заведомо сильно убыточен и вряд ли интересен компании", - сказал он.

Разногласия связаны с развитием маршрутной сети, отметил источник. В пресс-службе "Победы" от комментариев отказались, не уточнив, когда могут возобновиться продажи. Также в авиакомпании не прокомментировали, как планируется разрешать вопрос с пассажирами, которые купили билеты с датами вылета после 1 января. В пресс-службе Минтранса ТАСС сообщили, что информацией по поводу разногласий не располагают.

При этом врио главы Бурятии Алексей Цыденов в понедельник заявил, что "Победа" продолжит осуществлять рейсы и в 2018 году. По его словам, в настоящее время продажа билетов приостановлена из-за того, что уточняется расписание по времени вылета и прилета.

Ранее первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих после совещания с участием вице-премьера РФ Аркадия Дворковича в столице Бурятии говорил, что Минтранс поддержит "Победу" в осуществлении регулярного авиасообщения Улан-Удэ с Москвой.

Как следует из расписания аэропорта Улан-Удэ, на данный момент из Москвы в этот город полеты осуществляет только "Уральские авиалинии" и S7. "Победа" планирует открыть полеты 30 сентября.

"Победа" - первый российский лоукостер. По итогам 2016 года "Победа" перевезла 4,3 млн пассажиров, что на 38,7% больше, чем в 2015 году. Осуществляет полеты по 37 направлениям, в том числе по международным - в Германию, Кипр, Италию, Австрию, Армению, Грузию и Азербайджан. Парк авиакомпании состоит из 12 самолетов Boeing 737-800.