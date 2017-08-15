В Иркутской области задержали подозреваемых в совершении ограбления с убийством на АЗС

ИРКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин, которых подозревают в совершении ограбления с убийством на заправке в районе города Байкальска в Иркутской области. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

"В настоящее время одному из подозреваемых предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 162 "Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство, сопряженное с разбоем", решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь с 8 на 9 августа двое мужчин близ поселка Солзан Слюдянского района Иркутской области, вооружившись обрезом, напали на АЗС. "Во время совершения преступления женщина-кассир узнала одного из налетчиков, в связи с чем злоумышленник выстрелил ей в спину. От полученного ранения потерпевшая скончалась. Из кассы мужчины похитили денежные средства, после чего скрылись с места преступления", - отмечают в СК.

Позже правоохранители установили личности предполагаемых грабителей. Ими оказались 24- и 39-летние братья, один из которых ранее судим за особо тяжкое преступление.

Сумма похищенных из кассы АЗС денег не уточняется.