Первый реанимационный вертолет появился в составе санавиации Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 15 августа. /ТАСС/. Первый вертолет, оснащенный реанимационным модулем, появился в составе санитарной авиации Красноярского края. Об этом во вторник ТАСС сообщила начальник информационного центра краевой больницы Елена Семенова.

"Это первый вертолет в регионе, оборудованный медицинским модулем для оказания экстренней помощи на борту", - сказала она. По сути, модуль представляет собой реанимационную палату - с функциональной кроватью, дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких, шприцами-дозатора и кислородом.

Модуль закуплен авиакомпанией "Аэрогео" - участницей федерального проекта по оказанию медицинской помощи жителям отдаленных районов Красноярского края. Он установлен на вертолет Ми-8.

В Красноярском крае санавиация является одним из важнейших компонентов медицинской безопасности. Воздушная скорая помощь ежегодно приходит на выручку около 4,5 тыс. человек. Воздушные суда с медиками оказывают помощь жителям отдаленных деревень, охотникам в тайге, путешественникам в горах - всем, кто попал в беду далеко от лечебного учреждения.

Основная база санавиации располагается в Красноярске и имеет девять филиалов по краю - на Таймыре, в Эвенкии, Туруханском, Енисейском, Богучанском районах. На дежурстве более двух десятков вертолетов и самолетов.