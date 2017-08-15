Пограничники изъяли 100 кг незаконно добытого нефрита в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия изъяли 100 кг незаконно добытого нефрита в поселке Монды, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Иномарка с пятью гражданами РФ была остановлена в минувшее воскресенье в лесном массиве вблизи поселка Монды Тункинского района. В ходе осмотра транспортного средства было обнаружено два камня нефрита общей массой около 100 кг", - сказали в ведомстве, добавив, что документов, подтверждающих законность их добычи и перевозки, у владельцев автомобиля не оказалось.

В пресс-службе отметили, что за отказ предъявить документы каждый из пятерых привлечен к административной ответственности в виде штрафа на тысячу рублей. Нефрит изъят и передан в органы внутренних дел.

По данным пограничного управления, за семь месяцев 2017 года сотрудниками ведомства на приграничной территории Тункинского района изъято более 1,2 тонн незаконно добытого нефрита.