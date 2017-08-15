Площадь пожаров, которые тушат в лесах России, увеличилась на 43 тыс. га

ТАСС, 15 августа. Площадь природных пожаров, которые тушат в различных регионах России, увеличилась за сутки примерно на 43 тыс. гектаров из-за ухудшения обстановки в Красноярском крае. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ФБУ "Авиалесохрана".

По данным ведомства, учитывающего площади, на которых ведется борьба с огнем, если в понедельник в России боролись с лесными пожарами на площади 98,3 тыс. гектаров, то во вторник - почти на 137,7 тыс. гектаров.

При этом, по информации Лесопожарного центра Красноярского края, с учетом труднодоступных очагов, тушение которых не производится, на территории региона действуют 63 лесных пожара на общей площади 226,971 тыс. гектаров. Очаги возгораний действуют в Эвенкийском и Кежемском районах. Угрозы населенным пунктам нет, уточнили в пресс-службе.

"В зоне контроля в Эвенкийском районе на удаленном расстоянии действуют 45 пожаров на общей площади 224,134 тыс. гектаров, из них покрытой лесом - 16,566 тыс. гектаров. Все очаги возгораний региональная диспетчерская служба контролирует посредством космомониторинга. По предварительным данным, прогнозируемые затраты на тушение этих пожаров превысят возможный вред, который может быть ими причинен", - пояснили в Лесопожарном центре.

Пожары в Иркутской области

Более 150 тыс. гектаров горит также в труднодоступных территориях на севере Иркутской области. "В зоне постоянного космического наблюдения находится 30 пожаров: в Катангском районе - 25, в Киренском - четыре, в Мамско- Чуйском - один. Общая площадь этих возгораний составляет 50,078 тыс. гектаров, покрытых лесом, и 102,630 тыс. гектаров не лесной территории", - отметили в пресс-службе правительства региона.

В региональном Министерстве лесного комплекса ТАСС рассказали, что пожарным удалось локализовать семь пожаров на площади 744,5 гектара леса и 350 гектаров редколесья: три - в Жигаловском районе, по одному - в Качугском, Усть-Кутском, Киренском и Казачинско-Ленском районах. Также локализованы очаги более 380 гектаров горящих территорий "Заповедного Прибайкалья" в Ольхонском районе.

В соседней Бурятии, по сообщению республиканских властей, тушат 18 возгораний на общей площади около 1,2 тыс. гектаров. Еще 2 тыс. гектаров горит в труднодоступных территориях региона.