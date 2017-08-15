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Число заразившихся энтеровирусом в лагере "Сокол" под Красноярском выросло до 21

Сибирь
15 августа, 12:36 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 15, августа. /ТАСС

По данным СК, в лагере не проводили своевременную регистрацию заболевших детей, не организованы противоэпидемиологические и дезинфекционные мероприятия, нарушен питьевой режим

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КРАСНОЯРСК, 15 августа. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю проводит проверку по факту вспышки в лагере "Сокол" энтеровирусной инфекции, которой заболел 21 человек. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе управления.

Как сообщалось ранее, в выходные в лагере была зафиксирована вспышка энтеровирусной инфекции, заболели шесть детей. Роспотребнадзор приостановил деятельность лагеря и начал вывоз детей с его территории. В "Соколе" остаются 44 ребенка из Эвенкии, которых пока не могут вывезти домой из-за проблем с авиабилетами.

"Всего зарегистрирован 21 случай заболевания среди детей и сотрудников "Сокол" четвертой смены, в связи с чем было назначено санитарно-эпидемиологическое расследование, по результатам которого выявлены нарушения требований санитарного законодательства <...> Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.

По результатам расследования были выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Так, по данным СК, в лагере не проводили своевременную регистрацию заболевших детей, не организованы противоэпидемиологические и дезинфекционные мероприятия, нарушен питьевой режим, в одном из корпусов лагеря не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены.

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