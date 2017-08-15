Создание первого в РФ производства бериллия отложено на неопределенный срок

ТОМСК, 15 августа. /ТАСС/. Создание первого в России производства бериллия на базе Сибирского химического комбината(СХК), запланированного на 2020 год, отложено на неопределенное время, поскольку пока в стране нет необходимости в таком производстве. Об этом во вторник сообщил журналистам генеральный директор СХК Сергей Точилин.

"По наработкам наших ученых и Томского политехнического университета мы создали опытную установку и произвели небольшое количество этого продукта, доказали, что можем его делать. Но сегодня в стране нет необходимости в этом производстве. В мире три страны, которые производят этот продукт: Китай, США и Казахстан, и Россия в полной мере обеспечена этим продуктом из Казахстана. Сегодня в этом заводе нет необходимости, мы его отложили", - сказал Точилин.

Гендиректор СХК отметил, что разработанная в РФ технология по производству бериллия более совершенна и экологична, и, когда это будет необходимо, предприятие будет готово к созданию такого завода. Спектр применения бериллия очень широк: его используют при производстве высокопрочных и легких деталей и приборов в аэрокосмической, машиностроительной и атомной отраслях, при изготовлении вооружения, ракетного топлива, телекоммуникационного оборудования и систем обнаружения.

Как сообщалось, создание первого российского опытно-промышленного производства металлического бериллия и его соединений, которое предполагается разместить на Сибирском химическом комбинате "Росатома", оценивалось в 1,55 млрд рублей. Запустить производство с мощностью 30 тонн в год, которое полностью обеспечило бы потребности России в этом металле, предполагалось в 2020 году. Сейчас общий мировой объем производства составляет более 300 тонн в год.