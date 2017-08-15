Прокуратура Бурятии начала проверку по факту угроз одному из кандидатов в главы региона

УЛАН-УДЭ, 15 августа. /ТАСС/. Прокуратура Бурятии проводит проверку по факту угроз убийством одному из кандидатов на пост главы республики Батодалаю Багдаеву. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Накануне Багдаев разместил на своей странице во "ВКонтакте" информацию о том, что ему угрожает пользователь, назвавшийся в соцсети Михаилом Мархаевым. В доказательство он привел скриншоты переписки с Мархаевым.

"Прокуратурой республики инициировано проведение доследственной проверки по факту угроз убийством, высказанных в адрес Багдаева Батодалая", - говорится в сообщении.

Материалы по этому факту направлены в Министерство внутренних дел по Бурятии, добавили в прокуратуре.

Выборы главы Бурятии пройдут в единый день голосования, 10 сентября. Республиканский избирком зарегистрировал кандидатами временно исполняющего обязанности главы Бурятии Алексея Цыденова ("Единая Россия"), члена партии "Коммунисты России" Батодалая Багдаева и координатора Бурятского регионального отделения ЛДПР Сергея Дороша. Выдвинутый Бурятским региональным отделением КПРФ сенатор Вячеслав Мархаев не прошел муниципальный фильтр.