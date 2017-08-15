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Минтранс РФ поддерживает идею создания региональной авиакомпании в Бурятии

Сибирь
15 августа, 14:18 UTC+3 РИГА РИГА 15, августа. /ТАСС

Сейчас полеты из Улан-Удэ в отдаленные северные населенные пункты выполняет иркутская авиакомпания "Ангара"

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РИГА, 15 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ поддерживает идею создания региональной авиакомпании в Бурятии, заявил ТАСС глава министерства Максим Соколов.

"Конечно, мы поддерживаем эту идею", - сказал он.

Ранее врио главы Бурятии Алексей Цыденов в интервью ТАСС заявил, что республике необходимо регулярное региональное авиасообщение.

"Последняя местная авиакомпания лишилась сертификата эксплуатанта через пару дней после моего прихода сюда. Физически не успел вмешаться в ситуацию. Будем создавать новую", - сказал он.

Сейчас, пояснил глава региона, полеты из Улан-Удэ в отдаленные северные населенные пункты выполняет иркутская авиакомпания "Ангара".

Авиакомпания "Панх" (Улан-Удэ), образованная в 2009 году, в 2016 году столкнулась с финансовыми трудностями. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) расторгла с ней договор лизинга на пять самолетов. "Панх" сменили "Бурятские авиалинии", летавшие на север республики вместе с дагестанской компанией "Пионер - региональные авиалинии".

Однако в феврале 2017 года Росавиация аннулировала сертификаты эксплуатанта авиакомпаний. В ведомстве сообщили, что "Бурятские авиалинии" выполняли полеты на воздушных судах с истекшим ресурсом двигателей, а "Пионер - региональные авиалинии" - на самолетах других авиакомпаний, не включенных в ее собственный сертификат эксплуатанта.

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