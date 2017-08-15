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На Алтае начался сбор средств на памятник национальному былинному герою Ирбизеку

Сибирь
15 августа, 15:35 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 15, августа. /ТАСС

12 августа в Республике Алтай впервые прошли пробные состязания в честь богатыря Ирбизека

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 15 августа. /ТАСС/. Сбор средств на строительство памятника легендарному богатырю Ирбизеку, что в переводе с алтайского означает "снежный барс", начался в Республике Алтай. Памятник, построенный на народные средства, хотят установить рядом со стадионом, где будут проходить спортивные игры в честь богатыря, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Представители общественности региона вышли с предложением построить памятники алтайским богатырям и национальным героям, в частности, с вопросом об установке памятника алтайскому народному герою Ирбизеку. Глава Республики Алтай Александр Бердников поддержал эту инициативу. Памятник будет установлен весной 2018 года. Создана рабочая группа, подготовлена документация, и открыт счет для добровольных пожертвований", - сказали в ведомстве.

По данным правительства региона, в День физкультурника, 12 августа, на стадионе "Спартак" впервые прошли пробные состязания в честь богатыря Ирбизека. В многоборье вошли пять видов национального спорта: стрельба из лука, борьба куреш, поднятие камня, камчи (соревнования с плеткой) и бег. Первые официальные соревнования по алтайскому многоборью "Игры Ирбизека" ("Ирбизектин ойыны") с участием лучших атлетов региона пройдут в начале сентября 2017 года.

В древних преданиях Ирбизек выступает защитником бедных, заступником простых людей, он в разных состязаниях отстаивал честь алтайского народа.

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