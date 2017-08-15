Экс-глава омского Росприроднадзора обвиняется в превышении должностных полномочий

ОМСК, 15 августа. /ТАСС/. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя Управления Росприроднадзора по Омской области, который обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем загрязнение окружающей среды. Как сообщили во вторник ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ, дело будет передано в суд на рассмотрение.

"Следственными органами СК РФ по Омской области завершено проведение следственных действий по уголовному делу в отношении бывшего руководителя управления Росприроднадзора по Омской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей "Превышение должностных полномочий, совершенное лицом с использованием служебного положения" УК РФ. Обвиняемый вину не признал, однако следствие собрало достаточно доказательств, дело будет передано в суд", - уточнили в ведомстве.

По версии следствия, Щербаков в 2013 и 2014 годах выдал компаниями ООО "Мерк" и ООО "Природоохранное предприятие "Мерк" лицензии на обезвреживание и утилизацию отходов 1-4 класса, зная о том, что у них нет необходимого оборудования. Компании в дальнейшем заключили контракты с хозяйствующими объектами в различных регионах России об утилизации около 500 тонн отходов, имеющих в составе полихлордифенилы (вещество 1 класса опасности).

В результате эти опасные вещества просто сливались в различных местах Омской, Тюменской и Новосибирской областей на землю, что нанесло земельному фонду ущерб в размере более 89 млн рублей. В отношении директора этих компаний Дмитрия Золотарева, который обвиняется в нарушении правил обращения с экологически опасными веществами, дело было передано 8 августа в суд на рассмотрение.

Полихлордифенилы - группа органических соединений, применяются в качестве изолятора в электротехнике, в частности в виде диэлектрических жидкостей в трансформаторах и конденсаторах. Даже однократное загрязнение этим веществом донных отложений в водоемах может привести к постоянному их накоплению в организмах рыб, моллюсков и ракообразных.

Опасность полихлордифенила для здоровья человека заключается в том, что они являются мощными факторами подавления иммунитета. Их поступление в организм провоцирует развитие рака, поражений печени, почек, нервной системы, кожи (нейродермиты, экземы, сыпи).