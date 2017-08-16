Трое жителей Забайкалья похитили у золотодобытчиков 10 кг драгметалла

ЧИТА, 16 августа. /ТАСС/. Три жителя Забайкальского края подозреваются в разбойном нападении на работников золотодобывающего предприятия. Как сообщили в среду в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленники похитили у золотодобытчиков 10 кг драгметалла.

"В июле неизвестные проникли на золотодобывающий участок в Могочинском районе, угрожая предметами, похожими на обрезы ружей, похитили два коврика для сбора золота в промывочном приборе. Вес похищенного золотосодержащего концентрата составил около 10 кг", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что злоумышленники оказались жителями поселка Холбона. Один из них ранее работал на золотодобывающем предприятии. В связи с разбойным нападением возбуждено уголовное дело.