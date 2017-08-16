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Площадь лесных пожаров в РФ за сутки сократилась почти вдвое - до 78 тыс. га

Сибирь
16 августа, 11:03 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 16, августа. /ТАСС

Сокращение произошло за счет стабилизации обстановки в Красноярском крае и Иркутской области

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© Егор Алеев/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 16 августа. /ТАСС/. Площадь природных пожаров на территории РФ сократилась за минувшие сутки почти вдвое - до 78 тыс. га, сообщили в среду в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

"За прошедшие сутки площадь лесных пожаров в России сократилась со 137,7 до 78,2 тыс. га за счет стабилизации обстановки в Красноярском крае и Иркутской области", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что сложная обстановка сохраняется в Якутии: горит порядка 71,3 тыс. га леса, большая часть охваченной огнем площади приходится на отдаленные районы республики, где тушение не проводится из-за транспортной труднодоступности.

Всего на территории России в борьбе с огнем задействованы около 2 тыс. человек, 246 единиц техники и 15 воздушных судов. В 44 российских регионах действует особый противопожарный режим, в Якутии, Бурятии, одном районе Красноярского края и одном районе Иркутской области введен режим ЧС.

Ситуация в Сибири

В Иркутской области горит более 3,7 тыс. га. По данным пресс-службы правительства региона, на землях гослесфонда локализовано семь пожаров, а также одно возгорание на территории "Заповедного Прибайкалья" в Ольхонском районе. "В зоне постоянного космического наблюдения находится 50 пожаров, их общая площадь - 65,5 тыс. га, покрытых лесом, и 12,5 тыс. га нелесной территории", - добавили в пресс- службе. Эти возгорания не тушатся, так как находятся в труднодоступной местности и не угрожают населенным пунктам, а затраты на их тушение превышают возможный ущерб.

По данным Авиалесоохраны, в Красноярском крае горит порядка 1,9 тыс. га, с огнем борются более 270 человек. "Угрозы населенным пунктам нет. В зоне космомониторинга зафиксированы возгорания на лесных территориях, а также в тундре и в болотистой местности. Один пожар на 696 га зарегистрирован в заповеднике "Тунгусский", - отметили в Лесопожарном центре края.

В Бурятии за сутки ликвидировано 12 лесных пожаров, сейчас ведутся работы по тушению 18. "Из них три локализовано на площади около 20 га, и 15 продолжают действовать на 1,2 тыс. га. Наиболее сложная обстановка складывается в Баргузинском районе, где действует самый крупный пожар, его площадь - 500 га", - уточнили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

На территории Забайкальского национального парка продолжают действовать три лесных пожара, еще два ликвидировано за прошедшие сутки. "На севере Бурятии ведется наблюдение за двумя термоточками на 1,9 тыс. га", - добавили в РАЛХ.

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