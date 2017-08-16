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Суд отложил до октября рассмотрение дела о банкротстве компании "Заречная" в Кузбассе

Сибирь
16 августа, 13:40 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 16, августа. /ТАСС

Ходатайство об этом поступило в арбитраж от временного управляющего

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КЕМЕРОВО, 16 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Кемеровской области отложил до 10 октября рассмотрение дела о банкротстве угольной компании "Заречная", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В арбитраж поступило ходатайство от временного управляющего об отложении судебного разбирательства. "Суд удовлетворил ходатайство и откладывает судебное разбирательство на 10 октября 2017 год", - сказала судья Юлия Дорофеева.

Первое заседание суда, на котором планировалось рассмотреть вопрос о банкротстве компании, должно было состояться 31 мая, но было перенесено сначала на 6 июля, а затем - на 16 августа. Последний раз причиной сдвига сроков называлась необходимость рассмотрения требования всех заявившихся кредиторов.

Как пояснил суду представитель временного управляющего Родион Смирнов, отложить рассмотрение дела необходимо в связи с проработкой вопроса о решении проблемы задолженности компании и трех ее предприятий новым инвестором (ТОО "Уголь Казахстана" - прим. ТАСС). Ходатайство управляющего поддержали и представители кредиторов, в том числе Газпромбанк (основной кредитор) и АКБ "Связь банк".

Всего в реестр задолженности угольной компании включено 33,5 млрд рублей (основной долг, проценты и штрафные санкции - прим. ТАСС).

В настоящее время остается нерассмотренным требование Амстердамского торгового банка Н. В. суммой более 419 млн рублей. Заседание по заявлению планируется 30 января 2018 года.

Долговая нагрузка

В суд поступил отчет временного управляющего о финансовом состоянии угольной компании, выполнявшей функции управляющей организации в отношении своих предприятий, в том числе находящихся в процедуре наблюдения шахт "Заречная", "Алексиевская", "Сибирская" (строящееся предприятие). По словам Смирнова, полученные данные позволяют сделать вывод, что "без внешних вливаний платежеспособность должника восстановить невозможно, рекомендуется введение конкурсного производства".

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Говоря о причинах возникновения банкротного состояния, он сказал, что к нему привела "большая долговая нагрузка, которая, видимо, формировалась для ведения хозяйственной деятельности". "Она превышает активы общества", - добавил Смирнов. В собственности компании два земельных участка, квартира, гаражный комплекс, часть нежилого помещения и здание химлаборатории.

"Имеется также дебиторская задолженность, большая ее часть [приходится] на контрагентов, которые находятся в состоянии банкротства. Дебиторская задолженность является преимущественной статьей в балансе, примерно 98% - около 12 млрд рублей", - отметил Смирнов. По его оценкам, взыскать эту задолженность не представляется возможным, так как "должники по обязательствам тоже неплатежеспособны, находятся в состоянии банкротства".

В то же время, как отметил представитель временного управляющего, нет оснований для оспаривания сделок. "Подозрительных сделок выявлено не было", - уточнил он. Также не установлены признаки преднамеренного банкротства.

О компании

Процедура наблюдения в отношении "Заречной" и трех ее предприятий была введена в начале года. Планируется, что судебные разбирательства по делам о банкротстве шахт "Алексиевская" и "Сибирская" состоятся 20 сентября, "Заречной" - 4 октября.

С 2013 года неформально владельцем компании "Заречная" считали структуру "Уралвагонзавода" - "УВЗ-Логистик". По данным выписки из ЕГРЮЛ, "Заречная" через "Интерконсалтинг" принадлежит четырем физлицам, при этом с 20 июня 2017 года сменились двое из них. Новым владельцам принадлежит по 32% доли угольной компании. После этого "Заречная" сообщила о приобретении 64% в "Интерконсалтинге" товариществом с ограниченной ответственностью "Уголь Казахстана".

Новый инвестор планирует вложить в развитие кузбасской компании до 5 млрд рублей в 2017 году и первой половине 2018 года.

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