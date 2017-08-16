Десять жителей Забайкалья осудили за незаконную торговлю спиртосодержащей жидкостью

ЧИТА, 16 августа. /ТАСС/. Суд в Забайкальском крае признал виновными десять жителей региона в незаконной торговле спиртосодержащей жидкостью под видом питьевого спорта, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

"С 2008 года по 2016 год осужденные в составе организованной преступной группы занимались в Оловяннинском районе Забайкалья незаконной реализацией спиртосодержащей жидкости, не соответствующей требованиям безопасности, под видом питьевого спирта. Приговором суда организатор группы и три ее активных участника приговорены к трем годам лишения свободы со штрафом в 350 тыс. рублей. Двое других членов группы - к двум годам лишения свободы. Остальные участники группы осуждены к иным видам наказания, не связанным с реальным лишением свободы", - сказал Марков.