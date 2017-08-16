Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рядом с Байкалом в Бурятии начнут строить очистные сооружения за 100 млн руб.

Сибирь
16 августа, 14:10 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 16, августа. /ТАСС

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской сообщал, что в республике действуют 33 очистных сооружения, и лишь четыре из них соответствуют экологическим требованиям

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вид из бухты Идиба на Большой Байкал

Байкал

© Владимир Байкальский/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 16 августа. /ТАСС/. Очистные сооружения в Баргузинском районе Бурятии, рядом с Байкалом, начнут строить в 2017 году. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства республики со ссылкой на временно исполняющего обязанности (врио) главы региона Алексея Цыденова.

"Мы рассчитываем начать строительство очистных сооружений уже в этом году сразу в трех точках: в Баргузине, Усть-Баргузине - по 100 кубов в сутки и в Максимихе - по 50 кубов. Цена вопроса - порядка 100 млн рублей. Потенциальный инвестор уже найден", - сказал Цыденов.

Смотрите также

Глава Минприроды предложил разработать единую схему обращения с отходами у озера Байкал

Минприроды рассчитывает, что ликвидировать отходы Байкальского ЦБК будет Росгеология

Границу водоохранной зоны Байкала скорректируют до конца 2017 года

Врио главы Бурятии предложил упростить экологическую экспертизу на Байкале

Кроме того, в 2019 году в Баргузине планируется строительство полигона твердых бытовых отходов (ТБО). По словам и. о. министра природных ресурсов Бурятии Юрия Сафьянова, на сегодняшний день для этих целей районной администрацией уже выделен земельный участок.

"Минстрой Бурятии проводит конкурс на разработку проектно-сметной документации (ПСД) строительства полигона. После получения ПСД и прохождения всех процедур мы подадим заявку в федеральную целевую программу по охране озера Байкал. Строительство полигона планируем начать в 2019 году", - пояснил Сафьянов.

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской сообщал, что на территории Бурятии действует 33 очистных сооружения, и лишь четыре из них соответствуют экологическим требованиям.

В этом году в республике также начинается реконструкция очистных сооружений города Улан-Удэ, которые считаются основным загрязнителем реки Селенга - главной артерии Байкала: ежегодно в нее с очистных столицы республики сбрасывается 22 млн кубометров загрязненных сточных вод. Общий объем средств на этот многоэтапный проект составляет 3,7 млрд рублей, в этом году Бурятии выделено более 300 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Обмеление Байкала
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Сирии: на складах боевиков найдено химоружие из Великобритании и США
2
Семья погибшего в ДТП в Балашихе ребенка отказалась от эксгумации тела
3
Биография народной артистки РСФСР Киры Головко
4
Вымогательство или ложный донос: суд начал слушать дело Улюкаева по существу
5
Джордж Мартин рассказал, почему убил Неда Старка
6
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
7
СМИ: минфин Украины вводит "относительно жесткий" режим экономии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама