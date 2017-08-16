Рядом с Байкалом в Бурятии начнут строить очистные сооружения за 100 млн руб.

УЛАН-УДЭ, 16 августа. /ТАСС/. Очистные сооружения в Баргузинском районе Бурятии, рядом с Байкалом, начнут строить в 2017 году. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства республики со ссылкой на временно исполняющего обязанности (врио) главы региона Алексея Цыденова.

"Мы рассчитываем начать строительство очистных сооружений уже в этом году сразу в трех точках: в Баргузине, Усть-Баргузине - по 100 кубов в сутки и в Максимихе - по 50 кубов. Цена вопроса - порядка 100 млн рублей. Потенциальный инвестор уже найден", - сказал Цыденов.

Кроме того, в 2019 году в Баргузине планируется строительство полигона твердых бытовых отходов (ТБО). По словам и. о. министра природных ресурсов Бурятии Юрия Сафьянова, на сегодняшний день для этих целей районной администрацией уже выделен земельный участок.

"Минстрой Бурятии проводит конкурс на разработку проектно-сметной документации (ПСД) строительства полигона. После получения ПСД и прохождения всех процедур мы подадим заявку в федеральную целевую программу по охране озера Байкал. Строительство полигона планируем начать в 2019 году", - пояснил Сафьянов.

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской сообщал, что на территории Бурятии действует 33 очистных сооружения, и лишь четыре из них соответствуют экологическим требованиям.

В этом году в республике также начинается реконструкция очистных сооружений города Улан-Удэ, которые считаются основным загрязнителем реки Селенга - главной артерии Байкала: ежегодно в нее с очистных столицы республики сбрасывается 22 млн кубометров загрязненных сточных вод. Общий объем средств на этот многоэтапный проект составляет 3,7 млрд рублей, в этом году Бурятии выделено более 300 млн рублей.