Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Омский суд утвердил приговор виновным в падении крана, при котором погибли четыре человека

Сибирь
16 августа, 14:32 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Адвокаты осужденных ранее сочли наказание слишком суровым, а потерпевших - наоборот, мягким

Поделиться
Материал из 1 страницы
Учредитель ООО "Группа компаний "Жилстрой Джаст Фит Лайф" Виктор Полукаров (справа)

Учредитель ООО "Группа компаний "Жилстрой Джаст Фит Лайф" Виктор Полукаров (справа)

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ОМСК, 16 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский областной суд утвердил приговор учредителю группы компаний "Жилстрой Джаст Фит Лайф" Виктору Полукарову, директору этой компании Константину Семенову, бывшему начальнику строительного участка Сергею Масленкину и крановщику Федору Елькину, признанными виновным в падении в 2015 году в Омске башенного крана, при котором погибли четыре человека.

Как сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова, решение Куйбышевского районного суда, который ранее приговорил их к срокам заключения до четырех лет, было оспорено и адвокатами осужденных, которые сочли наказание слишком суровым, и потерпевшими, посчитавшим его мягким.

"Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда, рассмотревшая уголовное дело в апелляционном порядке, согласилась с позицией прокуратуры и признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным, а поступившие жалобы оставила без удовлетворения", - уточнила Булихова.

Решение по этому делу Куйбышевский районный суд Омска вынес в мае 2017 года. Он приговорил за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, Виктора Полукарова к 4 годам лишения свободы, Константина Семенова и Сергея Масленкина - к 3,5 года, Федора Елькина, который единственный признал вину - к двум годам лишения свободы. Елькин также был признан виновным в повреждении имущества и приговорен к 320 часам обязательных работ. Компенсацию морального вреда суд постановил рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства.

Полукаров, Семенов и Масленкин также были лишены на три года права выполнять управленческие функции в организациях- заказчиках строительных работ и в подрядных организациях, а Елькину запрещено три года заниматься строительно- монтажными работами с использованием кранов.

Падение крана

26 октября 2015 года кран, работавший на стройплощадке на одной из улиц Омска, съехал с рельсов и опрокинулся на автомобили Toyota RAV-4 и "Газель". В результате водитель Toyota, его супруга и их 4-месячный сын погибли на месте происшествия. Второй ребенок - 4-летний мальчик, а также 53-летний водитель "Газели" и крановщик были госпитализированы с травмами. Впоследствии водитель "Газели" скончался в больнице.

Как установила комиссия Сибирского управления Ростехнадзора, причиной аварии стали техническая неисправность тормоза башенного крана, его эксплуатация после истечения нормативного срока службы без проведения повторной экспертизы. К работе на кране был допущен необученный и неаттестованный персонал, отсутствовал производственный контроль за соблюдением требований безопасности со стороны эксплуатирующей организации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Сирии: на складах боевиков найдено химоружие из Великобритании и США
2
Семья погибшего в ДТП в Балашихе ребенка отказалась от эксгумации тела
3
Биография народной артистки РСФСР Киры Головко
4
Вымогательство или ложный донос: суд начал слушать дело Улюкаева по существу
5
Джордж Мартин рассказал, почему убил Неда Старка
6
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
7
СМИ: минфин Украины вводит "относительно жесткий" режим экономии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама