Жители Бурятии выступили за запрет использования моторных лодок в период нереста омуля

УЛАН-УДЭ, 16 августа. /ТАСС/. Жители Баргузинского района Бурятии предложили властям региона законодательно запретить использование моторных лодок во время нереста байкальского омуля, сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства.

"По мнению старожилов, шум мотора катеров пугает рыбу, и она не идет в традиционные нерестовые места", - сказали в пресс-службе. Врио главы региона Алексей Цыденов поддержал инициативу местных жителей. "Будем готовить нормативно-правовую базу и принимать меры, чтобы обеспечить нормальный нерест", - цитирует пресс-служба Цыденова.

Ранее сообщалось, что с 2008 года наблюдается снижение как общей добываемой биомассы омуля, так и численности производителей, заходящих на нерест. По словам специалистов, в 2015 году на нерест в реки бассейна Байкала зашло около 2 млн рыб, тогда как среднее значение за многолетние наблюдения - 4,3 млн. Биомасса омуля в 2008 году впервые за много лет уменьшилась до значений ниже 20 тыс. тонн, к 2012-2014 годам - до 15 тыс. тонн, в 2014 году показатель составил 13,2 тыс. тонн. По итогам 2015 года биомассу эндемика оценивали на уровне 10 тыс. тонн.

Динамику сокращения популяции эксперты назвали критической - есть риск ее полного исчезновения в течение нескольких лет. Причинами сложившейся ситуации ученые называют общую экологическую ситуацию, установившееся маловодье в бассейне Байкала, засуху и браконьерство.

В связи с этим Росрыболовство разработало программу по сохранению омуля в озере Байкал и впадающих в него реках. В ней предусмотрено установление запрета на добычу этой рыбы в Байкале сроком на три года. В июне 2017 года заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков сообщил, что запрет планируется ввести с 2018 года.

Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба (род сигов, семейство лососевых). Ходить на нерест омуль начинает в конце августа - сентябре. Нерест происходит в октябре - декабре, обычно до ледостава.