Число госпитализированных с отравлением на фестивале зодчества под Томском выросло до 14

ТАСС, 17 августа. Число госпитализированных с отравлением участников фестиваля деревянного зодчества и скульптуры "Праздник топора" в Томской области увеличилось до 14. Об этом сообщили в четверг ТАСС в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону, которое проводит проверку по факту ЧП.

Массовое отравление на фестивале произошло накануне. СУ СК ранее сообщало о 18 отравившихся, шестеро из которых были госпитализированы.

"По состоянию на утро 17 августа, обратились к медикам 34 человека, из них 14 госпитализированы, 20 отпущены домой", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Роспотребнадзор устанавливает источник отравления.

Организаторы мероприятия ранее сообщали ТАСС, что в числе отравившихся есть мастера, принимающие участие в фестивале, - они питались вне площадки мероприятия.

Отравившиеся ели рыбу, курицу и оливье

Все отравившиеся на фестивале питались в столовой для участников мероприятия. Они ели рыбу, курицу и салат оливье, сообщил в четверг журналистам вице-губернатор Томской области Андрей Кнорр.



"То, что произошло - это одно место, это столовая, в которой питаются все участники, - печники, кузнецы, судьи, волонтеры и все те, кто обслуживает в разных сферах это мероприятие. Всего питалось там 340 человек. На сегодня к врачам обратилось 129 человек, 24 госпитализировано", - сказал замгубернатора.

Он также добавил, что среди пострадавших - четверо иностранцев, двое из них госпитализированы, еще двое отказались от медицинской помощи. По его вице-губернатора, состояние госпитализированных врачи оценивают как стабильное.

Обслуживала столовую компания "Аппетит", которая работает на празднике последние три года. После инцидента она самостоятельно прекратила поставки до завершения проверок.

"Праздник топора" проходит в парке "Околица" в селе Зоркальцево под Томском. В нем принимают участие около 200 мастеров - плотников, гончаров и кузнецов - из более чем 20 стран мира.