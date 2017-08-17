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Замгубернатора: отравившиеся на фестивале под Томском питались на территории площадки

Сибирь
17 августа, 9:46 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 17, августа. /ТАСС

Госпитализированы более 20 человек, в том числе двое иностранцев

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ТОМСК, 17 августа. /ТАСС/. Все отравившиеся на фестивале деревянной скульптуры и зодчества "Праздник топора" в Томске питались в столовой для участников мероприятия. Они ели рыбу, курицу и салат оливье, сообщил в четверг журналистам вице-губернатор Томской области Андрей Кнорр.

Массовое отравление на празднике произошло накануне. СУ СК ранее сообщало о 34 отравившихся, 14 из которых были госпитализированы.

"То, что произошло - это одно место, это столовая, в которой питаются все участники, - печники, кузнецы, судьи, волонтеры и все те, кто обслуживает в разных сферах это мероприятие. Всего питалось там 340 человек. На сегодня к врачам обратилось 129 человек, 24 госпитализировано", - сказал замгубернатора.

Он также добавил, что среди пострадавших - четверо иностранцев, двое из них госпитализированы, еще двое отказались от медицинской помощи. По словам вице-губернатора, состояние госпитализированных врачи оценивают как стабильное. Заместитель начальника регионального Роспотребнадзора Светлана Алексеева уточнила, что у пострадавших, по предварительным данным, острый гастроэнтерит. Врачи рассматривают также версию сальмонеллеза, но окончательные результаты анализов будут только 23 августа.

Столовую обслуживала компания "Аппетит", которая работает на фестивале последние три года. После инцидента она самостоятельно прекратила поставки до завершения проверок. Замгубернатора рассказал, что с четверга мероприятие обслуживает компания "Александра", которая имеет 12-летний опыт в сфере общественного питания. По его словам, к следующему году эта точка питания будет реконструирована, "будут сделаны кухня и столовая, горячая пища будет готовиться прямо на месте".

"Праздник топора" проходит в парке "Околица" в селе Зоркальцево под Томском. В нем принимают участие около 200 мастеров - плотников, гончаров и кузнецов - из более чем 20 стран мира.

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