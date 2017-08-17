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Пожар в Иркутской области грозит перекинуться на нефтяное месторождение и село

Сибирь
17 августа, 10:22 UTC+3 ИРКУТСК

Всего в регионе продолжается тушение 13 природных пожаров общей площадью 2,6 тыс. га

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ИРКУТСК, 17 августа. Пожар в труднодоступном районе Иркутской области угрожает переходом огня на нефтяное месторождение и село Бур в Катангском районе, на место направлены парашютисты-десантники, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

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© Егор Алеев/ТАСС

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"Для защиты населенных пунктов и объектов экономики в зоне космического мониторинга в Катангском районе работает две группы пожарных-десантников: в районе села Непа 11 человек ликвидируют угрозу приближения огня к нефтяным вышкам и в 13 километрах от села Бур семь человек ликвидируют угрозу населенному пункту", - сказали в пресс-службе.

По данным властей, пожары в зоне проведения космического мониторинга не тушатся из-за их труднодоступности.

По данным на утро четверга, в Иркутской области зарегистрированы 52 таких пожара: в Катангском районе - 44, в Киренском и Бодайбинском - по три, В Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском - по одному. Общая площадь этих возгораний составляет почти 69,9 га леса и свыше 136 гектаров нелесных земель.

Кроме того, в регионе продолжается тушение 13 природных пожаров общей площадью 2,6 тыс. га, из которых восемь очагов локализованы на 694 га: четыре в Киренском районе, три - в Качугском, один - в Жигаловском. Продолжают действовать пять очагов на 1 тыс. 938 га в Киренском районе.

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