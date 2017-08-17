Количество иностранных туристов в Новосибирской области выросло в 2017 году на 50%

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НОВОСИБИРСК, 17 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Поток иностранных туристов в Новосибирской области вырос в этом году на 50% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщил в четверг член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций Виктор Данн.
"По иностранцам в этом году у нас рост примерно 50%: интересуется Европа, страны ближнего зарубежья, я уже не говорю о Китае", - сказал Данн в пресс-центре ТАСС в Новосибирске, отметив, что в 2016 году в регионе побывали около 4 тыс. человек.
Он отметил, что внутренний туризм в регионе упал в несколько раз по сравнению с предыдущим годом в связи с вновь открывшимися турами в Турцию.
По его мнению, Новосибирская область должна работать над развитием приема туристов в зимнее время. Данн также отметил, что развитие внутреннего туризма в Новосибирской области и в России в целом тормозит плохая информационная работа регионов на зарубежных рынках.