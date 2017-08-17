Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сибирские ученые предложили профилактику болезни Альцгеймера с помощью антиоксиданта

Сибирь
17 августа, 11:20 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 17, августа. /ТАСС

По мнению специалистов, если их гипотеза подтвердится, SkQ1 поможет диагностировать на ранней стадии целый ряд опасных болезней

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Специалисты новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦИГ) СО РАН предложили использовать особый антиоксидант (вещество, которое замедляет процессы окисления) в качестве средства для профилактики болезни Альцгеймера, сообщили в четверг в пресс-службе института.

"Как оказалось, антиоксидант замедляет прогрессию признаков болезни Альцгеймера на поздних стадиях. Но еще более заметный результат наблюдался у нормально стареющих крыс (у которых болезнь Альцгеймера не развивалась - прим. ТАСС). По мнению ученых, это говорит о том, что антиоксидант SkQ1 может служить действенным средством профилактики, причем не только этого заболевания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что у больных крыс, которые принимали с пищей антиоксидант, улучшалась память и способности к обучению. Он накапливается в митохондриях (элементах живых клеток, отвечающих за выработку энергии) и препятствуют ухудшению их работы с возрастом, которое современная медицина считает одним из ключевых факторов развития болезни Альцгеймера.

"Суть нашей гипотезы в следующем: изначально у пациента возникает именно дисфункция митохондрий нейронов головного мозга, нарушается их энергетический баланс, а затем, в зависимости от "бэкграунда" - генетических особенностей, среды обитания, состояния организма в целом, - эта дисфункция выливается в одно из заболеваний - болезнь Альцгеймера, Паркинсона, Хантингтона. Если наше предположение подтвердится, это откроет новые возможности для профилактики и ранней диагностики целого ряда опасных болезней", - цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника лаборатории молекулярных механизмов старения ИЦИГ Натальи Стефановой.

Болезнь Альцгеймера, как и болезнь Паркинсона или болезнь Хантингтона, поражает нейроны головного мозга, обычно у людей старшего возраста. Она сопровождается галлюцинациями, потерей памяти, дезориентацией в пространстве. По данным ИЦИГ СО РАН, в мире ей страдают около 25 млн человек, однако их может быть гораздо больше, поскольку во многих странах врачи часто ставят людям, больным Альцгеймером, другие диагнозы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
2
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
3
Клиенты и банки забрали из "ФК Открытие" в июле более 600 млрд рублей
4
В Киеве подтвердили, что хакер Profexer сам сдался полиции
5
Гильдия актеров России подтвердила смерть Веры Глаголевой
6
Челик: Германия не может диктовать всему ЕС свои правила
7
Пентагон выполняет приказ Трампа разработать варианты ответа на угрозы КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама