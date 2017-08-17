Сибирские ученые предложили профилактику болезни Альцгеймера с помощью антиоксиданта

НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Специалисты новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦИГ) СО РАН предложили использовать особый антиоксидант (вещество, которое замедляет процессы окисления) в качестве средства для профилактики болезни Альцгеймера, сообщили в четверг в пресс-службе института.

"Как оказалось, антиоксидант замедляет прогрессию признаков болезни Альцгеймера на поздних стадиях. Но еще более заметный результат наблюдался у нормально стареющих крыс (у которых болезнь Альцгеймера не развивалась - прим. ТАСС). По мнению ученых, это говорит о том, что антиоксидант SkQ1 может служить действенным средством профилактики, причем не только этого заболевания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что у больных крыс, которые принимали с пищей антиоксидант, улучшалась память и способности к обучению. Он накапливается в митохондриях (элементах живых клеток, отвечающих за выработку энергии) и препятствуют ухудшению их работы с возрастом, которое современная медицина считает одним из ключевых факторов развития болезни Альцгеймера.

"Суть нашей гипотезы в следующем: изначально у пациента возникает именно дисфункция митохондрий нейронов головного мозга, нарушается их энергетический баланс, а затем, в зависимости от "бэкграунда" - генетических особенностей, среды обитания, состояния организма в целом, - эта дисфункция выливается в одно из заболеваний - болезнь Альцгеймера, Паркинсона, Хантингтона. Если наше предположение подтвердится, это откроет новые возможности для профилактики и ранней диагностики целого ряда опасных болезней", - цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника лаборатории молекулярных механизмов старения ИЦИГ Натальи Стефановой.

Болезнь Альцгеймера, как и болезнь Паркинсона или болезнь Хантингтона, поражает нейроны головного мозга, обычно у людей старшего возраста. Она сопровождается галлюцинациями, потерей памяти, дезориентацией в пространстве. По данным ИЦИГ СО РАН, в мире ей страдают около 25 млн человек, однако их может быть гораздо больше, поскольку во многих странах врачи часто ставят людям, больным Альцгеймером, другие диагнозы.