Прокуратура в ходе проверки не выявила фактов пыток в ИК в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 17 августа. /ТАСС/. Проверка не выявила нарушений и не подтвердила наличие жалоб осужденных в исправительной колонии (ИК) № 31 в Красноярске, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Ранее правозащитный портал "Территория пыток" со ссылкой данные на краевой Общественной наблюдательной комиссии сообщил, что заключенные жалуются на избиения в едином помещении камерного типа (ЕПКТ) колонии.

"Результаты проверки показали, что в целом требования уголовно-исполнительного законодательства в исправительном учреждении соблюдаются. <...> Жалобы от осужденных на условия содержания, а также по другим вопросам, требующим проверки и принятия мер прокурорского реагирования, не поступали", - сообщили в ведомстве, отметив, что проверка проводилась и в ЕПКТ.

При этом выявлены отдельные нарушения, в том числе при обеспечении требований режима, санитарно-гигиенических норм, отметили в прокуратуре. На прошлой неделе правозащитники заявили, что колонии были избиты свыше 48 человек. ГУ ФСИН по краю заявило о начале собственной проверки.

Начальник ведомства Николай Васильев отметил, что ЕПКТ предназначено для изоляции осужденных, являющихся наиболее злостными нарушителями режима содержания. Это категория осужденных, негативно влияющих на основную массу спецконтингента, многие из них поддерживают и распространяют так называемые воровские традиции. По его словам, люди, указные в обращении правозащитников, осуждены за особо тяжкие преступления: терроризм, бандитизм, убийства.