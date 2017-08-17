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Лесные пожары не угрожают объектам Иркутской нефтяной компании

Сибирь
17 августа, 12:27 UTC+3 ИРКУТСК

Ранее сообщалось, что для защиты от угрозы пожара нефтяных вышек и отдаленных поселков в Катангский район направлены две группы пожарных-десантников

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ИРКУТСК, 17 августа. Лесные пожары в труднодоступных районах Иркутской области не угрожают объектам нефтедобычи Иркутской нефтяной компании (ИНК), сообщили в четверг ТАСС в ее пресс-службе.

"Угрозы перехода огня на объекты нефтепромысла, находящиеся на Даниловском, Ярактинском и Марковском месторождении ИНК, нет", - отметили в пресс-службе.

Ранее в четверг в правительстве региона сообщили, что для защиты от угрозы пожара нефтяных вышек и отдаленных поселков в Катангский район направлены две группы пожарных-десантников. По данным властей, огонь проходит в 13 км от села Бур. Близость очага к объектам нефтяной отрасли не уточнялась.

В ИНК также отметили, что сейчас на севере Иркутской области наблюдается сильное задымление. "Дым от пожаров распространяется на расстояние до 100 км. Специалисты ИНК ежедневно ведут мониторинг лесопожарной обстановки вблизи объектов компании", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным на утро четверга, площадь лесных пожаров в зоне космического мониторинга в Иркутской области достигла 200 тыс. га. Эти пожары не тушатся из-за их труднодоступности.

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