Хирурги новосибирского онкодиспансера удалили больное легкое через 5-сантиметровый разрез

НОВОСИБИРСК, 17 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Хирурги Новосибирского областного клинического онкодиспансера первые за Уралом провели малоинвазивную (малотравматичную) операцию, удалив больное легкое через пятисантиметровый разрез. Об этом журналистам сообщил заведующий торакальным отделением областного онкодиспансера Вадим Козлов.

"Через пятисантиметровый разрез с помощью пяти инструментов и видеокамеры извлекли легкое, пораженное опухолью, предварительно поместив его в специальный контейнер", - сказал он.

Он рассказал, что ранее подобные операции в клинике выполнялись только с большим - до 20 см - разрезом грудной клетки, приходилось раздвигать ребра, после этого пациент восстанавливался очень долго и выписывался через две недели. В данном случае пациент - 67-летний житель Чистоозерного района - встал на вторые сутки после операции, а через трое был готов к выписке. "Мы его, конечно, выписали через три недели - первая операция, надо было понаблюдать, а сейчас он уже вовсю гоняет на велосипеде и спрашивает - можно ли пересесть на мотоцикл", - отметил хирург.

Конечно, такие операции подходят не всем пациентам, например, с большой опухолью их сделать не получится из-за возможных осложнений. К тому же они достаточно затратны. "Один инструмент для операции стоит €2 тыс., а надо минимум набор из 5 инструментов, получается простая арифметика: €10 тыс., плюс специальные сшивающие степлеры. Но для пациента операция абсолютно бесплатна в рамках обязательного медицинского страхования", - подчеркнул Козлов.

С другой стороны, у операции есть и другая экономика - положительная, о ней рассказал заместитель главного врача по лечебной части Вадим Захаров. "Операция позволяет учесть интересы пациента - она малотравматична, позволяет снизить очень существенно - в три-четыре раза сроки реабилитации, это, как мы говорим, "стационаросберегающие технологии" - а это уже финансово-экономические показатели", - пояснил специалист, отметив, что, несмотря на сложности, онкодиспансер намерен развивать малоинвазивное направление в хирургии.

По данным онкодиспансера, заболеваемость раком легких стоит в регионе и в России в целом, как и во всем мире, на первом месте среди всех онкологических заболеваний. В 2016 году было выявлено более 1,4 тыс. случаев, то есть, более 50 человек на сто тысяч населения - на 5,8% меньше, чем в предыдущем году. Если операция сделана на 1-2 стадии заболевания, то в течение пяти лет выживает около 30% больных. На конец 2016 года на учете в онкодиспансере состояло около 3,3 тыс. человек.