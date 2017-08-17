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Угроза перехода лесных пожаров на село и нефтяные вышки в Иркутской области устранена

Сибирь
17 августа, 13:41 UTC+3 ИРКУТСК

Пожар, угрожавший селу Бур, остановлен в трех километрах от населенного пункта

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ИРКУТСК, 17 августа. Угроза перехода лесных пожаров на село Бур и нефтяные вышки ликвидирована в Катангском районе Иркутской области, сообщили в четверг в пресс-службе Министерства лесного комплекса региона.

"Пожарные-десантники Иркутской базы авиационной охраны лесов ликвидировали угрозу приближения лесных пожаров к объектам экономики и населенному пункту. Лесной пожар, угрожавший селу Бур, остановлен в трех километрах от населенного пункта", - уточнили в пресс-службе.

По данным властей, один из пожаров в зоне постоянного космического мониторинга в Катангском районе мог перекинуться на нефтяные вышки ПАО "Верхнечонскнефтегаз". Для предотвращения ЧП в район села Непа 14 августа было направлено 11 пожарных-десантников Иркутской базы авиационной охраны лесов. Также в тушении пожара участвовали силы и техника нефтяной компании. Еще семь человек были переброшены в район села Бур для исключения угрозы населенному пункту. "Пожарные формирования остаются на местах для мониторинга пожароопасной ситуации", - отметили в министерстве.

Ранее пресс-служба правительства региона проинформировала, что пожары в зоне космического мониторинга на севере региона угрожают селу Бур и объектам экономики. В пресс-службе "Иркутской нефтяной компании" (ИНК), также добывающей углеводороды на севере области, уточнили, что их объектам пожары не угрожают.

По данным на утро четверга, площадь лесных пожаров в зоне космического мониторинга в Иркутской области достигла 200 тыс. га. Эти пожары не тушатся из-за их труднодоступности.

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