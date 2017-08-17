СК взял на контроль информацию о нарушениях в норильском детсаду

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. СК РФ возьмет на контроль проверку по факту телесюжета о жалобах родителей на психологическое давление на детей со стороны воспитателя в норильском детском саду, сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Бастрыкин поручил тщательным образом проверить все изложенные в сюжете сведения, дать объективную правовую оценку действиям (бездействию) воспитателей, руководства дошкольного учреждения, а также других контролирующих органов. Ход и результаты проверки поставлены Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства", - сказала Петренко.

Ранее в эфире федерального телеканала вышел сюжет, в котором родители жалуются на воспитателя одного из детсадов Норильска, который кричит и оказывает на детей психологическое давление. В сюжете утверждается, что из-за этого дети стали замкнутыми.

"Родители обращались к руководству сада, однако заведующая не видит никаких нарушений. При этом проведенная департаментом образования проверка подтвердила, что воспитателем допущены нарушения", - пояснила Петренко.

Она отметила, что следственными органами ГСУ СК РФ по Красноярскому краю организована доследственная проверка.