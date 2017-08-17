СК взял на контроль информацию о нарушениях в норильском детсаду

Лямин и Красильников вышли в плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу с первого места в группеСпорт 17 августа, 14:08
Геркус: юношеский футбольный турнир UTLC Cup может проходить и в будущемСпорт 17 августа, 13:59
Футболист "Локомотива" Чорлука рассчитывает вернуться в строй к концу октябряСпорт 17 августа, 13:56
Ученые: солнечный ветер вызвал магнитную бурю на ЗемлеНаука 17 августа, 13:55
Чабан назначен главным тренером сборной России по бобслею и скелетонуСпорт 17 августа, 13:45
"Локомотив" получит €2,6 млн за участие в групповом этапе Лиги Европы сезона-2017/18Спорт 17 августа, 13:45
Более 1,1 млн человек обратились службу занятости в 2017 годуОбщество 17 августа, 13:32
Марченко решил вернуться в КХЛ до того, как "Торонто" выставил его на драфт отказов НХЛСпорт 17 августа, 13:32
Guardian: Великобритания сохранит безвизовый режим для европейцев после выхода из ЕСМеждународная панорама 17 августа, 13:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. СК РФ возьмет на контроль проверку по факту телесюжета о жалобах родителей на психологическое давление на детей со стороны воспитателя в норильском детском саду, сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Бастрыкин поручил тщательным образом проверить все изложенные в сюжете сведения, дать объективную правовую оценку действиям (бездействию) воспитателей, руководства дошкольного учреждения, а также других контролирующих органов. Ход и результаты проверки поставлены Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства", - сказала Петренко.
Ранее в эфире федерального телеканала вышел сюжет, в котором родители жалуются на воспитателя одного из детсадов Норильска, который кричит и оказывает на детей психологическое давление. В сюжете утверждается, что из-за этого дети стали замкнутыми.
"Родители обращались к руководству сада, однако заведующая не видит никаких нарушений. При этом проведенная департаментом образования проверка подтвердила, что воспитателем допущены нарушения", - пояснила Петренко.
Она отметила, что следственными органами ГСУ СК РФ по Красноярскому краю организована доследственная проверка.