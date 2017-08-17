В медкластер Алтайского края инвестировано 16,2 млрд рублей

БАРНАУЛ, 17 августа. /ТАСС/. Инвестиции в медицинский кластер Алтайского края, созданный в нагорной части города Барнаула, за девять лет с начала создания проекта составили 16,2 млрд рублей. Об этом в четверг во время награждения победителей регионального конкурса профмастерства сообщил губернатор региона Александр Карлин.

"Сегодня край занимает важное место в здравоохранении СФО и страны, только в строительство новых объектов и оснащение современным оборудованием в нашем нагорном медицинском кластере в Барнауле за последние 9 лет инвестировано 16,2 млрд рублей. При этом 7,1 млрд - средства федерального бюджета, остальное - средства региона", - сказал Карлин.

Губернатор подчеркнул, что учреждения медкластера оказывают высокотехнологичную медпомощь мирового уровня жителям не только Алтайского края, но и 26 других регионов Сибири, Дальнего Востока и Урала. Глава регионе отметил также, что в рамках кластера сегодня успешно работает построенный на федеральные и региональные средства самый крупный и современный на востоке страны и за Уралом перинатальный центр на 190 коек стационара и на 240 поликлиничесских приемов в сутки. По словам Карлина, во вторник 15 августа здесь родился тысячный ребенок, которого сегодня вместе с мамой выписали домой.

"Сегодня в том числе, по программе государственно- частного партнерства строится новые суперсовременные клиники - онокоценр "Надежда" после ввода в эксплуатацию в следующем году центра позитронно-эмиссионной томографии, станет лучшим в СФО", - подчеркнул Карлин.

Как сообщалось ранее, в Алтайский медицинский кластер входят краевая клиническая больница, онкоцентр, Федеральный центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, Краевой перинатальный центр. Ведется строительство двух крупных объектов на основе государственно-частного партнерства с общим объемом инвестиций более одного млрд рублей. Это центр позитронно-томографии - направления ядерной медицины, где будут более точно и своевременно выявлять онкозаболевания, который станет первым учреждением такого формата в СФО, и центр реабилитации для тех, кто получал лечение в Федеральном центр травматологии и ортопедии.