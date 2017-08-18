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В Центр медицины катастроф Забайкалья поступил санитарный вертолет

Сибирь
18 августа, 7:20 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 18, августа. /ТАСС

До этого парк санитарной авиации края состоял из двух самолетов Ан-2, которые эксплуатируются только в светлое время суток

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ЧИТА, 18 августа. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 с медицинским модулем поступил в пятницу в Центр медицины катастроф Забайкальского края, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

"Вертолет будет использоваться исключительно для санитарной авиации. В первую очередь полеты на нем будут ориентированы на отдаленные районы края и те места, где оказание скорой медицинской помощи затруднено наземными видами транспорта. В пятницу вертолет поставлен на круглосуточное дежурство", - цитирует пресс-служба слова и. о. министра здравоохранения края Ивана Шовдра.

Вертолет пополнил парк санитарной авиации края, состоящий из двух самолетов Ан-2, которые эксплуатируются только в светлое время суток. Вертолет Ми-8 может работать и ночью, что существенно расширит возможности оказания экстренной медицинской помощи. Он оснащен самым современным оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких и сердечно-сосудистого мониторирования.

В экстренных ситуациях на вертолете можно транспортировать до восьми пострадавших одновременно, причем специализированная помощь будет оказана уже в полете. Кроме того, вертолет оснащен дополнительными топливными баками, которые позволяют совершать перелеты на дальние расстояния без дозаправки.

Обслуживать вертолет будет авиакомпания-эксплуатант, пилотирование будут осуществлять квалифицированные пилоты этой организации, формированием медицинских бригад займется Центр медицины катастроф. Значительная часть стоимости летного часа для нового вертолета в течение 2017-2019 годов будет субсидироваться из федерального бюджета.

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